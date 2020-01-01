"Как мои украшения на мне?": 45-летняя Могилевская засветилась с серьгой в носу
Певица Наталья Могилевская показала коллекцию дизайнерский украшений.
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Певица Наталья Могилевская не устает поражать поклонников яркими современными образами. 45-летняя звезда примеряет смелые наряды, а теперь даже создала коллекцию ярких украшений.
Фото с оригинальными серьгами и кольцами Наталья показала в Инстаграм.
На одном из снимков она позирует с серьгой в носу. Украшение дополнено дизайнерскими элементами.
“Идет ли мне моя коллекция украшений?“ - уточнила Могилевская.
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