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Голливудская кинозвезда Риз Уизерспун показала редкое фото с 17-летним сыном

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Звезда фильмов "Блондинка в законе" Риз Уизерспун поделилась семейным фото.
Голливудская кинозвезда Риз Уизерспун показала редкое фото с 17-летним сыном
Голливудская кинозвезда Риз Уизерспун показала редкое фото с 17-летним сыном
https://www.instagram.com/reesewitherspoon/

Знаменитая американская актриса и продюсер Риз Уизерспун, которая в 2006 году получила “Оскар“ за роль Джун Картер в фильме “Переступить черту“, выставила в соцсети редкую фотографию.

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На своей странице в Инстаграм 44-летняя голливудская кинозвезда решила показать, каким красавцем растет ее сын Дикон от первого брака с актером Райаном Филлиппом. 17-летний парень и его звездная мама сделали селфи во время прогулки. Риз была одета в черную куртку, красный свитер и коричневую шапку, а Дикон позировал на камеру в клетчатом свитере.

“Люблю его до луны 💫🌛“, - подписала кадр Уизерспун.

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Теги: Риз Уизерспун
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Источник: ivonа bigmir)net

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