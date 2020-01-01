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«У вас штаны упали»: горячая Jerry Heil надела боди и приспустила штаны

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Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Горячая Jerry Heil надела боди и приспустила штаны
Горячая Jerry Heil надела боди и приспустила штаны
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в ярко-зеленом боди с высоким горлом, которое можно использовать, как защитную маску. Обтягивающий наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а приспущенные спортивные штаны придали снимку еще большей пикантности. Образ Jerry Heil дополнила высоким пучком на голове и ярким макияжем.

Стоит отметить, что звезда часто публикует провокационные фото, чтобы привлечь к себе внимание. Также девушка делится историями и неудачами из личной жизни, которые находят отклик у большинства читателей.

Поклонникам понравился смелый образ Jerry Heil, и они осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Януся, ты очень красивая, тебе очень идет».

«У вас штаны упали, надо больше кушать».

«Яна – огонь».

«Красивая».

«Маленькая и худенька».

«Это отвал всего».

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Источник: ivonа bigmir)net

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