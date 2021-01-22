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«Это не Мальдивы, детка»: Оля Полякова вернулась в Киев и попала под волну критику

Комментариев: 4
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками очередным селфи.

Оля Полякова вернулась в Киев и попала под волну критику
Оля Полякова вернулась в Киев и попала под волну критику
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала первое фото после возвращения с отдыха. На кадре знаменитость запечатлела себя в черной футболке и кепке, демонстрируя идеальное лицо без изъянов. Артистка воспользовалась фильтрами, чтобы сгладить кожу и избавиться от морщин, за что ее часто критикуют фолловеры.

Под публикацией Полякова написала, что уже находится в Киеве:

«Прилетела! А тут снег🌲».

Поклонников разозлило удивление Оли тому, что на улице идет снег, и они выразили свое негодование в негативных комментариях:

«Оля, а ты что думала, что здесь яблони цветут? Это не Мальдивы, детка».

«Надо обратно уезжать тебе».

«Улетай обратно».

«А ты чего ожидала, Оля?»

«Оля, ты совсем потерялась».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.01.2021, 21:33
Оценка:  0
гость
Олъйя паднимаю бакал грюзинскава вина и випиват за твой писту.
Кокошник  (аноним)  22.01.2021, 21:07
Оценка:  0
Кокошник
Я сдесь. Я из ваты.
гость  (аноним)  22.01.2021, 20:58
Оценка:  0
гость
Оля где кокошник?
Жанна Фриске  (аноним)  22.01.2021, 19:24
Оценка:  0
Жанна Фриске
Оля я жду тебя.
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