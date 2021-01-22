«Это не Мальдивы, детка»: Оля Полякова вернулась в Киев и попала под волну критику

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками очередным селфи.

Оля Полякова вернулась в Киев и попала под волну критику instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала первое фото после возвращения с отдыха. На кадре знаменитость запечатлела себя в черной футболке и кепке, демонстрируя идеальное лицо без изъянов. Артистка воспользовалась фильтрами, чтобы сгладить кожу и избавиться от морщин, за что ее часто критикуют фолловеры.

Под публикацией Полякова написала, что уже находится в Киеве:

«Прилетела! А тут снег🌲».

Поклонников разозлило удивление Оли тому, что на улице идет снег, и они выразили свое негодование в негативных комментариях:

«Оля, а ты что думала, что здесь яблони цветут? Это не Мальдивы, детка». «Надо обратно уезжать тебе». «Улетай обратно». «А ты чего ожидала, Оля?» «Оля, ты совсем потерялась».

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