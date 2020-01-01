Английская актриса Элизабет Херли поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

55-летняя Элизабет Херли в сексуальном платье оголила стройные ножки instagram.com/elizabethhurley1

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Популярная актриса Элизабет Херли на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует, лежа на кровати, в малиновом платье-комбинации. Длинный наряд оголил пышный бюст артистки, а откровенная поза продемонстрировала ее стройные ножки. Эффектный образ Элизабет дополнила распущенными волосами, ярким макияжем и босоножками на шпильке цвета металлик.

Стоит отметить, что «спальное» платье принято носить без бюстгальтера. Собственно, так Херли и сделала. Элизабет часто радует фанатов откровенными нарядами, которые оголяют ее роскошную фигуру.

Поклонники восхитились внешним видом и игривым настроением Херли, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Ты лучшая». «Годы над ней не властны». «Вау, превосходная!» «Вы видели ее фигуру? Она шикарная!»

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