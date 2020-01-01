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"Дочь испортила настроение": Андрей Бедняков рассмешил Сеть новым видео

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Ведущий Андрей Бедняков запостил в Инстаграм забавное видео с дочерью.
"Дочь испортила настроение": Андрей Бедняков рассмешил Сеть новым видео
"Дочь испортила настроение": Андрей Бедняков рассмешил Сеть новым видео
instagram.com/biedniakov

Экс-ведущий проектов “X-фактор“ и “Орел и Решка“ Андрей Бедняков в очередной раз продемонстрировал в соцсети свое чувство юмора. На своей странице в Инстаграм 33-летний артист опубликовал забавное видео с дочерью от брака с актрисой Анастасией Короткой.

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В ролике 5-летняя Ксения в розовой шапке и розовой комбинезоне говорит звездном папе, что у него в животе живет ребенок. На что Андрей отвечает, что на самом деле у него просто пару лишних килограммов.

“Там нет ребеночка. Я просто жирный“, - сказал в видео Бедняков.

Также ведущий сопроводил новое видео смешной подписью:

“Дочь испортила настроение . ПлАчу“.

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию:

  • Дети говорят правду) может мутация?
  • У многих такой диагноз после праздников, удалёнок.
  • Ксеня намекает что Андрею пора уже за вторым😉 одной скучно девочке.
  • У вас будет мальчик 😂😂😂
  • Мне сынуля также говорит😂😂😂
  • Смеюсь до слез 😂😂😂👍

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Теги: Андрей Бедняков
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Источник: ivonа bigmir)net

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