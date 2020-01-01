"Дочь испортила настроение": Андрей Бедняков рассмешил Сеть новым видео
Экс-ведущий проектов “X-фактор“ и “Орел и Решка“ Андрей Бедняков в очередной раз продемонстрировал в соцсети свое чувство юмора. На своей странице в Инстаграм 33-летний артист опубликовал забавное видео с дочерью от брака с актрисой Анастасией Короткой.
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В ролике 5-летняя Ксения в розовой шапке и розовой комбинезоне говорит звездном папе, что у него в животе живет ребенок. На что Андрей отвечает, что на самом деле у него просто пару лишних килограммов.
“Там нет ребеночка. Я просто жирный“, - сказал в видео Бедняков.
Также ведущий сопроводил новое видео смешной подписью:
“Дочь испортила настроение . ПлАчу“.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию:
- Дети говорят правду) может мутация?
- У многих такой диагноз после праздников, удалёнок.
- Ксеня намекает что Андрею пора уже за вторым😉 одной скучно девочке.
- У вас будет мальчик 😂😂😂
- Мне сынуля также говорит😂😂😂
- Смеюсь до слез 😂😂😂👍
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