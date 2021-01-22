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В «невидимом» белье: Анастасия Квитко засветилась на улице в чулках

Комментариев: 2
Гламурная модель Анастасия Квитко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анастасия Квитко засветилась на улице в чулках
Анастасия Квитко засветилась на улице в чулках
instagram.com/anastasiya_kvitko

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На фан-аккаунте популярной фотомодели Анастасии Квитко появилось откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в сетчатом болеро, сквозь которое проглядывается обнаженное тело. Также звезда натянула на пышную грудь треугольные ткани, державшиеся буквально на ниточках, и надела крохотные трусики, которые выделили ее сочные ягодицы. А сетчатые чулки стали завершением эффектного образа.

Модель распустила волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глаза. За короткое время публикация собрала более 10 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Поклонники восхитились пышными формами 26-летней Анастасии, и рассыпались в комплиментах:

«Сексуальная».

«Выглядишь прекрасно».

«Идеальная фигура».

«Красивое тело».

«Королева красоты».

«Всегда прекрасная».

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Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (2)
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Корова не доена
гость  (аноним)  22.01.2021, 16:53
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гость
Я бы вдул!!!
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