В «невидимом» белье: Анастасия Квитко засветилась на улице в чулках

Гламурная модель Анастасия Квитко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анастасия Квитко засветилась на улице в чулках instagram.com/anastasiya_kvitko

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На фан-аккаунте популярной фотомодели Анастасии Квитко появилось откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в сетчатом болеро, сквозь которое проглядывается обнаженное тело. Также звезда натянула на пышную грудь треугольные ткани, державшиеся буквально на ниточках, и надела крохотные трусики, которые выделили ее сочные ягодицы. А сетчатые чулки стали завершением эффектного образа.

Модель распустила волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глаза. За короткое время публикация собрала более 10 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Поклонники восхитились пышными формами 26-летней Анастасии, и рассыпались в комплиментах:

«Сексуальная». «Выглядишь прекрасно». «Идеальная фигура». «Красивое тело». «Королева красоты». «Всегда прекрасная».

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