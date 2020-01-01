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Интрига года: Джиджи Хадид наконец-то рассекретила имя дочери

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Модель Джиджи Хадид спустя четыре месяца после родов написала в соцсети, как зовут ее дочь.
Интрига года: Джиджи Хадид наконец-то рассекретила имя дочери
Интрига года: Джиджи Хадид наконец-то рассекретила имя дочери
instagram.com/gigihadid

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид, которая в сентябре прошлого года впервые стала мамой, редко делиться с подписчиками в Инстаграм снимками с маленькой дочерью.

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25-летняя звездная мама не показывает лицо малышки и до недавнего времени не говорила о том, какое имя дала ребенку вместе с бойфрендом бывшим участником группы “One Direction“ Зейном Маликом. 

Джиджи Хадид рассекретила имя дочери
Джиджи Хадид рассекретила имя дочери
instagram.com/gigihadid

Но на днях внимательные пользователи Сети заметили, что Джиджи внесла изменения в шапку своего профиля. Модель написала, что является мамой Хайи. Скорее всего, дочь Хадид получила имя в честь своей прабабушки Кхайрии или в честь тети Беллы, второе имя которой Хаир.

Джиджи Хадид рассекретила имя дочери
Джиджи Хадид рассекретила имя дочери
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Теги: Джиджи Хадид
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Источник: ivonа bigmir)net

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