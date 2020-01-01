23-летняя Наташа Горовая призналась, от чего ей пришлось отказаться ради стройной фигуры.

Приемная дочь Потапа показала фото в бикини и рассказала, как держит себя в форме instagram.com/natashka.gorovaya

Приемная дочь известного украинского рэпера от его бывшей жены, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая обожает делиться с подписчиками результатами своего похудения.

Читай также: “Встретились кумушки“: Подкопаева похвасталась совместным фото с Ани Лорак

Так, на днях девушка обнародовала в Инстаграм несколько фотографий с отдыха на Мальдивах, где она демонстрировала на камеру подтянутое тело в раздельном купальнике персикового оттенка.

В описании к свежим кадрам Горовая решила рассказать, как держит себя в отличной форме. По словам Наташи, ей пришлось убрать из рациона фастфуд, сладости и алкоголь. Кроме того, она не забывает о тренировках в зале и пробежках.

“Наверное, никогда я не была так довольна своей фигурой на отдыхе. Особенно зимой. Пробежки, тренировки, благо отсутствие фастфуда и кучи сладостей, а ещё что самое главное - отказ от алкоголя. Заметила по себе, что стоит мне исключить алкоголь - мое лицо и тело выглядит гораздо подтянутей и свежее. И голова не болит. Соблазн велик, но мне слишком нравится как я получаюсь на фотографиях“, - поделилась падчерица Потапа.

Приемная дочь Потапа показала фото в бикини instagram.com/natashka.gorovaya

Приемная дочь Потапа показала фото в бикини instagram.com/natashka.gorovaya

Приемная дочь Потапа показала фото в бикини instagram.com/natashka.gorovaya

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.