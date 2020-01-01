Приемная дочь Потапа показала фото в бикини и рассказала, как держит себя в форме
Приемная дочь известного украинского рэпера от его бывшей жены, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая обожает делиться с подписчиками результатами своего похудения.
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Так, на днях девушка обнародовала в Инстаграм несколько фотографий с отдыха на Мальдивах, где она демонстрировала на камеру подтянутое тело в раздельном купальнике персикового оттенка.
В описании к свежим кадрам Горовая решила рассказать, как держит себя в отличной форме. По словам Наташи, ей пришлось убрать из рациона фастфуд, сладости и алкоголь. Кроме того, она не забывает о тренировках в зале и пробежках.
“Наверное, никогда я не была так довольна своей фигурой на отдыхе. Особенно зимой. Пробежки, тренировки, благо отсутствие фастфуда и кучи сладостей, а ещё что самое главное - отказ от алкоголя. Заметила по себе, что стоит мне исключить алкоголь - мое лицо и тело выглядит гораздо подтянутей и свежее. И голова не болит. Соблазн велик, но мне слишком нравится как я получаюсь на фотографиях“, - поделилась падчерица Потапа.
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