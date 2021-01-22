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«Комедийный талант»: Маша Ефросинина спародировала Полякову

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Маша Ефросинина спародировала Полякову
Маша Ефросинина спародировала Полякову
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где высмеяла коллегу по шоу-бизнесу. Знаменитость показала кадры Оли Поляковой с отдыха на Мальдивах, где артистка хвасталась своей фигурой в купальнике, а потом показала себя на заснеженной улице в пуховике. Маша надела бюстгальтер поверх зимней куртки, прокатилась на санках, чтобы показать насколько разное времяпровождения у звезд.

Под публикацией Ефросинина посоветовала Поляковой возвращаться в Киев, чтобы застать снег:

«Лёлик, хоть #завистьнемоё , но ты уже возвращайся-снег тает...»

Поклонники поблагодарили Машу за хорошее настроение, и рассыпались в комплиментах:

«Маша – богиня».

«Обожаю вас».

«Комедийный талант».

«Самая лучшая».

«Маша, вы такая классная».

«Вы супер».

«Классное видео».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Юрий Горбунов  (аноним)  22.01.2021, 14:14
Оценка:  0
Юрий Горбунов
Не драчить на мою Машу! Спасиба, падрачил!
гость  (аноним)  22.01.2021, 14:12
Оценка:  0
гость
Спасиба! Падрачил! Встал!
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