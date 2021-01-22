«Комедийный талант»: Маша Ефросинина спародировала Полякову
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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где высмеяла коллегу по шоу-бизнесу. Знаменитость показала кадры Оли Поляковой с отдыха на Мальдивах, где артистка хвасталась своей фигурой в купальнике, а потом показала себя на заснеженной улице в пуховике. Маша надела бюстгальтер поверх зимней куртки, прокатилась на санках, чтобы показать насколько разное времяпровождения у звезд.
Под публикацией Ефросинина посоветовала Поляковой возвращаться в Киев, чтобы застать снег:
«Лёлик, хоть #завистьнемоё , но ты уже возвращайся-снег тает...»
Поклонники поблагодарили Машу за хорошее настроение, и рассыпались в комплиментах:
«Маша – богиня».
«Обожаю вас».
«Комедийный талант».
«Самая лучшая».
«Маша, вы такая классная».
«Вы супер».
«Классное видео».
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