«Комедийный талант»: Маша Ефросинина спародировала Полякову

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Маша Ефросинина спародировала Полякову instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где высмеяла коллегу по шоу-бизнесу. Знаменитость показала кадры Оли Поляковой с отдыха на Мальдивах, где артистка хвасталась своей фигурой в купальнике, а потом показала себя на заснеженной улице в пуховике. Маша надела бюстгальтер поверх зимней куртки, прокатилась на санках, чтобы показать насколько разное времяпровождения у звезд.

Под публикацией Ефросинина посоветовала Поляковой возвращаться в Киев, чтобы застать снег:

«Лёлик, хоть #завистьнемоё , но ты уже возвращайся-снег тает...»

Поклонники поблагодарили Машу за хорошее настроение, и рассыпались в комплиментах:

«Маша – богиня». «Обожаю вас». «Комедийный талант». «Самая лучшая». «Маша, вы такая классная». «Вы супер». «Классное видео».

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