«Горячая штучка»: Злата Огневич показала жаркие кадры с отдыха
Читай также: «Очень горячо»: Надя Дорофеева раскинула ноги и сделала селфи
Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео с отдыха на Бали. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как проводила время на острове: загорала в соблазнительных купальниках, любовалась закатами, каталась на байке, наслаждалась отдыхом в стрингах, которые оголили упругие ягодицы и стройное тело артистки.
Под публикацией Злата посоветовала фолловерам наполнить свою жизнь любовью:
«Любите. Любите то, что радует сердце! Даже если это просто чистое небо с воздушными замками, даже если это звёзды, вытканные кем-то вдалеке .... Любите! Это и есть верное предназначение 🙌🏾».
Поклонники восхитились пикантными кадрами Огневич, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Я от тебя кайфую!»
«Само совершенство».
«Сладкая».
«Горячая штучка».
«Очень красиво и романтично».
«Девочка-огонь».
«Какая же вы невероятно красивая, Злата».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил