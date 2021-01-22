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«Горячая штучка»: Злата Огневич показала жаркие кадры с отдыха

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками архивными снимками.

Злата Огневич показала жаркие кадры с отдыха
Злата Огневич показала жаркие кадры с отдыха
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео с отдыха на Бали. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как проводила время на острове: загорала в соблазнительных купальниках, любовалась закатами, каталась на байке, наслаждалась отдыхом в стрингах, которые оголили упругие ягодицы и стройное тело артистки.

Под публикацией Злата посоветовала фолловерам наполнить свою жизнь любовью:

«Любите. Любите то, что радует сердце! Даже если это просто чистое небо с воздушными замками, даже если это звёзды, вытканные кем-то вдалеке .... Любите! Это и есть верное предназначение 🙌🏾».

Поклонники восхитились пикантными кадрами Огневич, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Я от тебя кайфую!»

«Само совершенство».

«Сладкая».

«Горячая штучка».

«Очень красиво и романтично».

«Девочка-огонь».

«Какая же вы невероятно красивая, Злата».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.01.2021, 13:36
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Ничего красивого, обыкнованная наштукатуренная вонючая профурсетка.
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