«Горячая штучка»: Злата Огневич показала жаркие кадры с отдыха

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками архивными снимками.

Злата Огневич показала жаркие кадры с отдыха instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео с отдыха на Бали. На кадрах знаменитость продемонстрировала, как проводила время на острове: загорала в соблазнительных купальниках, любовалась закатами, каталась на байке, наслаждалась отдыхом в стрингах, которые оголили упругие ягодицы и стройное тело артистки.

Под публикацией Злата посоветовала фолловерам наполнить свою жизнь любовью:

«Любите. Любите то, что радует сердце! Даже если это просто чистое небо с воздушными замками, даже если это звёзды, вытканные кем-то вдалеке .... Любите! Это и есть верное предназначение 🙌🏾».

Поклонники восхитились пикантными кадрами Огневич, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Я от тебя кайфую!» «Само совершенство». «Сладкая». «Горячая штучка». «Очень красиво и романтично». «Девочка-огонь». «Какая же вы невероятно красивая, Злата».

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