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«Дикая пантера»: Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике
Санта Димопулос похвасталась стройным телом в купальнике
instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует возле бассейна в красном раздельном купальнике. Пляжный наряд оголил подтянутый животик и стройные ножки артистки, а мокрые волосы придали снимку нотку пикантности.

Под публикацией Санта рассказала, как проводит время на Мальдивах. По словам звезды, ей скучать не приходится, ведь ее день буквально расписан:

«Большую часть времени провожу с семьей🙏🏼 плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры. Каждый день я медитирую, тренируюсь, читаю, хожу на массажи. Для меня это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает меня от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и штиль ❤️».

Поклонники восхитились стройной фигурой Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая вы классная! Я имею ввиду искренняя, добрая, милая».

«Вы невероятной красоты».

«Очень красивая».

«Дикая пантера».

«Ну как можно быть такой крутой».

«Идеальная вы».

«Вы богиня».

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Источник: ivonа bigmir)net

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