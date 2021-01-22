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«Очень горячо»: Надя Дорофеева раскинула ноги и сделала селфи

Комментариев: 2
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками очередными снимками.

Надя Дорофеева раскинула ноги и сделала селфи
Надя Дорофеева раскинула ноги и сделала селфи
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя, сидя на полу в рваных джинсах, топе и кофточке. Артистка приняла непринужденную позу, раскинув ноги, и показала свой стильный аутфит. Образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Надя призналась, что у нее большие планы на 2021 год:

«Находясь в начале 21-го, я понимаю, что планировать что-либо как раньше - уже невозможно...Ты всегда должен гибко реагировать на всё происходящие, ты уже понял, что ко всему можно привыкнуть, осознал как важно чувствовать связь с близкими и друзьями, а ещё стал больше прислушиваться к себе и своим желаниям.
Ну что ж, адаптируемся и погнали вперёд!»

Поклонникам понравились эффектные кадры Дорофеевой, и они рассыпались в комплиментах:

«Ты такая красивая, я так тебя люблю».

«Красотка».

«Хороша».

«Надя красавица».

«Безумно красивая».

«Очень горячо».

«Наша икона стиля».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Haiduk    22.01.2021, 11:25
Оценка:  +8
Haiduk
Что ж тут горячего- драные джинсы какие-то.
гость  (аноним)  22.01.2021, 11:07
Оценка:  0
гость
Чо и шмоньку сфотографировала?
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