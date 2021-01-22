«Очень горячо»: Надя Дорофеева раскинула ноги и сделала селфи

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками очередными снимками.

Надя Дорофеева раскинула ноги и сделала селфи instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: Кайли Дженнер в обтягивающем платье засветила сочные «дыньки»

Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя, сидя на полу в рваных джинсах, топе и кофточке. Артистка приняла непринужденную позу, раскинув ноги, и показала свой стильный аутфит. Образ звезда дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Надя призналась, что у нее большие планы на 2021 год:

«Находясь в начале 21-го, я понимаю, что планировать что-либо как раньше - уже невозможно...Ты всегда должен гибко реагировать на всё происходящие, ты уже понял, что ко всему можно привыкнуть, осознал как важно чувствовать связь с близкими и друзьями, а ещё стал больше прислушиваться к себе и своим желаниям.

Ну что ж, адаптируемся и погнали вперёд!»

Поклонникам понравились эффектные кадры Дорофеевой, и они рассыпались в комплиментах:

«Ты такая красивая, я так тебя люблю». «Красотка». «Хороша». «Надя красавица». «Безумно красивая». «Очень горячо». «Наша икона стиля».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.