Кайли Дженнер в обтягивающем платье засветила сочные «дыньки»
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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в обтягивающем платье со шнуровкой в области декольте. Силуэтный наряд выделяет аппетитные формы звезды, подчеркивая пышный бюст, который едва помещается в платье. Эффектный образ Кайли дополнила собранными волосами, ярким макияжем и множеством украшений.
Стоит отметить, что идеальная внешность и нестандартная фигура Дженнер часто поддавалась критики из-за хирургических вмешательств. В свои 23 года девушка изменилась до неузнаваемости и продолжает эксперименты.
Поклонники восторгаются сексуальностью Кайли Дженнер, активно комментируя каждую публикацию:
«Королева».
«Да, крошка, ты шикарная».
«Вау, выглядишь сногсшибательно».
«Ого, какие формы».
«Я люблю тебя, Кайли».
«Горячая детка».
«Неземная красота».
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