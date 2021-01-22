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Кайли Дженнер в обтягивающем платье засветила сочные «дыньки»

Комментариев: 2
Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась соблазнительным снимком.

Кайли Дженнер в обтягивающем платье засветила сочные «дыньки»
Кайли Дженнер в обтягивающем платье засветила сочные «дыньки»
instagram.com/kyliejenner

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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в обтягивающем платье со шнуровкой в области декольте. Силуэтный наряд выделяет аппетитные формы звезды, подчеркивая пышный бюст, который едва помещается в платье. Эффектный образ Кайли дополнила собранными волосами, ярким макияжем и множеством украшений.

Стоит отметить, что идеальная внешность и нестандартная фигура Дженнер часто поддавалась критики из-за хирургических вмешательств. В свои 23 года девушка изменилась до неузнаваемости и продолжает эксперименты.

Поклонники восторгаются сексуальностью Кайли Дженнер, активно комментируя каждую публикацию:

«Королева».

«Да, крошка, ты шикарная».

«Вау, выглядишь сногсшибательно».

«Ого, какие формы».

«Я люблю тебя, Кайли».

«Горячая детка».

«Неземная красота».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.01.2021, 13:24
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вся из силикона.
гость  (аноним)  22.01.2021, 11:17
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гость
Ей бы в публичном доме цены бы не было.
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