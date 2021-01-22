Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась соблазнительным снимком.

Кайли Дженнер в обтягивающем платье засветила сочные «дыньки» instagram.com/kyliejenner

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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в обтягивающем платье со шнуровкой в области декольте. Силуэтный наряд выделяет аппетитные формы звезды, подчеркивая пышный бюст, который едва помещается в платье. Эффектный образ Кайли дополнила собранными волосами, ярким макияжем и множеством украшений.

Стоит отметить, что идеальная внешность и нестандартная фигура Дженнер часто поддавалась критики из-за хирургических вмешательств. В свои 23 года девушка изменилась до неузнаваемости и продолжает эксперименты.

Поклонники восторгаются сексуальностью Кайли Дженнер, активно комментируя каждую публикацию:

«Королева». «Да, крошка, ты шикарная». «Вау, выглядишь сногсшибательно». «Ого, какие формы». «Я люблю тебя, Кайли». «Горячая детка». «Неземная красота».

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