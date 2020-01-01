Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В полотенце на голое тело: Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото

Комментариев: 0
Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото
Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото
instagram.com/liliia.rebrik

Читай также: «Сладкая девочка»: Оля Цибульская взорвала Сеть сексуальным образом

Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На первом кадре знаменитость позирует в халатике, лежа в кровати. Волосы артистки рассыпались на подушке, а выразительный макияж, с акцентом на губах, стал отличным дополнением к образу. На втором снимке звезда позирует полотенце, повязанном на груди, которое скрывает ее обнаженное тело.

Под публикацией Лилия призналась, что соблазнительные фото сделаны в процессе съемок, ведь в реальной жизни дела обстоят совсем иначе:

«Так тільки в кіно буває, що прокидаєшся з ідеально намальованими губами (як на фото), з нафарбованими міліметр до міліметру віями, з укладеним волоссям як з салону краси і у випрасованому халатику. На ділі ж все інакше».

Поклонники восхитились сексуальными образами Ребрик, и рассыпались в комплиментах:

«Вы как всегда великолепны».

«Вы идеальная женщина».

«Очень красиво».

«От гарна баба».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Лилия Ребрик, Лилия Ребрик 2020, Лилия Ребрик актриса, Лилия Ребрик фото, Лилия Ребрик инстаграм, Лилия Ребрик новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь