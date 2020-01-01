В полотенце на голое тело: Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На первом кадре знаменитость позирует в халатике, лежа в кровати. Волосы артистки рассыпались на подушке, а выразительный макияж, с акцентом на губах, стал отличным дополнением к образу. На втором снимке звезда позирует полотенце, повязанном на груди, которое скрывает ее обнаженное тело.

Под публикацией Лилия призналась, что соблазнительные фото сделаны в процессе съемок, ведь в реальной жизни дела обстоят совсем иначе:

«Так тільки в кіно буває, що прокидаєшся з ідеально намальованими губами (як на фото), з нафарбованими міліметр до міліметру віями, з укладеним волоссям як з салону краси і у випрасованому халатику. На ділі ж все інакше».

Поклонники восхитились сексуальными образами Ребрик, и рассыпались в комплиментах:

«Вы как всегда великолепны». «Вы идеальная женщина». «Очень красиво». «От гарна баба».

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