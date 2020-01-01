В полотенце на голое тело: Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На первом кадре знаменитость позирует в халатике, лежа в кровати. Волосы артистки рассыпались на подушке, а выразительный макияж, с акцентом на губах, стал отличным дополнением к образу. На втором снимке звезда позирует полотенце, повязанном на груди, которое скрывает ее обнаженное тело.
Под публикацией Лилия призналась, что соблазнительные фото сделаны в процессе съемок, ведь в реальной жизни дела обстоят совсем иначе:
«Так тільки в кіно буває, що прокидаєшся з ідеально намальованими губами (як на фото), з нафарбованими міліметр до міліметру віями, з укладеним волоссям як з салону краси і у випрасованому халатику. На ділі ж все інакше».
Поклонники восхитились сексуальными образами Ребрик, и рассыпались в комплиментах:
«Вы как всегда великолепны».
«Вы идеальная женщина».
«Очень красиво».
«От гарна баба».
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