Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
Экс-участница трио “ВИА Гра“ и победительница “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос, которая вместе с мужем Игорем Кучеренко, сыном Даниэлем и дочерью Софией отдыхает на Мальдивах, похвасталась встречей с судьей “Танців з зірками“, балериной Екатериной Кухар.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-артистка опубликовала кадр, где она запечатлена на пляже в компании Кухар, мужа балерины Александра Стоянова и их детей, сына Тимура и дочери Анастасии.
Также Санта показала, как сдружились Тимур и Даниэль. Мальчики оказались похожими внешне.
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