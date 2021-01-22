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Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос и балерина Екатерина Кухар похвастались совместным отдыхом на Мальдивах вместе с мужьями и детьми.
Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
instagram.com/santadimopulos

Экс-участница трио “ВИА Гра“ и победительница “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос, которая вместе с мужем Игорем Кучеренко, сыном Даниэлем и дочерью Софией отдыхает на Мальдивах, похвасталась встречей с судьей “Танців з зірками“, балериной Екатериной Кухар.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-артистка опубликовала кадр, где она запечатлена на пляже в компании Кухар, мужа балерины Александра Стоянова и их детей, сына Тимура и дочери Анастасии.

Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
скриншот

Также Санта показала, как сдружились Тимур и Даниэль. Мальчики оказались похожими внешне.

Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах
скриншот

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Теги: Санта Димопулос, Екатерина Кухар
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Антибес  (аноним)  22.01.2021, 02:05
Оценка:  0
Антибес
А мальдивы это где?
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