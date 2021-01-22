Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос и балерина Екатерина Кухар похвастались совместным отдыхом на Мальдивах вместе с мужьями и детьми.

Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах instagram.com/santadimopulos

Экс-участница трио “ВИА Гра“ и победительница “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос, которая вместе с мужем Игорем Кучеренко, сыном Даниэлем и дочерью Софией отдыхает на Мальдивах, похвасталась встречей с судьей “Танців з зірками“, балериной Екатериной Кухар.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-артистка опубликовала кадр, где она запечатлена на пляже в компании Кухар, мужа балерины Александра Стоянова и их детей, сына Тимура и дочери Анастасии.

Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах скриншот

Также Санта показала, как сдружились Тимур и Даниэль. Мальчики оказались похожими внешне.

Санта Димопулос и Екатерина Кухар встретились на Мальдивах скриншот

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