Певица Оля Полякова поделилась последними пляжными кадрами из Мальдив.

Популярная украинская певица, актриса, экс-тренер “Лиги смеха“ и звездный детектив проекта “Маска“ Оля Полякова поделилась финальными кадрами с отдыха на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм артистка, которая недавно отпраздновала 37-летие, обнародовала очередную подборку из пляжа. На свежих фотографиях продемонстрировала на камеру аппетитные бедра и подтянутые ягодицы. Полякова позировала в откровенном черном бикини, лежа в в плетеном гамаке.

“Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут!“, - подписала фото Оля.

Оля Полякова засветила обнаженные ягодицы в черном бикини instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова засветила обнаженные ягодицы в черном бикини instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова засветила обнаженные ягодицы в черном бикини instagram.com/polyakovamusic

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