Оля Полякова засветила обнаженные ягодицы в черном бикини
Популярная украинская певица, актриса, экс-тренер “Лиги смеха“ и звездный детектив проекта “Маска“ Оля Полякова поделилась финальными кадрами с отдыха на Мальдивах.
Читай также: “Немного запустил себя“: Виталий Козловский засветил располневшую фигуру
На своей странице в Инстаграм артистка, которая недавно отпраздновала 37-летие, обнародовала очередную подборку из пляжа. На свежих фотографиях продемонстрировала на камеру аппетитные бедра и подтянутые ягодицы. Полякова позировала в откровенном черном бикини, лежа в в плетеном гамаке.
“Ну фсе!... на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут!“, - подписала фото Оля.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Летнее настроение“: Жена Дзидзьо показала, как развлекается на пляже в Доминикане
- Слишком горячо: Экс-девушка Брэда Питта выставила интимное фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил