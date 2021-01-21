Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Обалденная»: жена Монатика восхитила стильным образом

Комментариев: 2
Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Жена Монатика восхитила стильным образом
Жена Монатика восхитила стильным образом
instagram.com/irinamonatik

Читай также: «У артистов нет границ»: Яна Соломко прокомментировала свой переезд в Москву

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в непринужденной позе, сидя на краю бассейна, в свободной черной футболке и широких джинсах. Стильный образ Ирина дополнила солнцезащитными очками, высоким пучком на голове и множеством украшений.

Под публикацией Монатик призналась, что пребывает в восторге от нахождения на Мальдивах:

«Жизнь на острове так особенна 🌴❤️❤️».

Стоит отметить, что во время путешествия Ирина начала активно транслировать свою жизнь, каждый день радуя фолловеров красочными снимками с острова.

Поклонники оценили внешний вид Ирины Монатик по достоинству, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Как же красиво ❤️».

«Ируся😍 обалденная!»

«Тебе идет!»

«Красота».

«Ты так особенна».

«Красивая».

«Красота – страшная сила».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Монатик, Ирина Монатик 2020, Ирина Монатик жена Монатика, Ирина Монатик фото, Ирина Монатик инстаграм, Ирина Монатик новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.01.2021, 17:39
Оценка:  0
гость
шо за кляча ?
гость  (аноним)  21.01.2021, 17:11
Оценка:  0
гость
Это такая большая пиздa?! Восхитительно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь