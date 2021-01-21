«Обалденная»: жена Монатика восхитила стильным образом
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в непринужденной позе, сидя на краю бассейна, в свободной черной футболке и широких джинсах. Стильный образ Ирина дополнила солнцезащитными очками, высоким пучком на голове и множеством украшений.
Под публикацией Монатик призналась, что пребывает в восторге от нахождения на Мальдивах:
«Жизнь на острове так особенна 🌴❤️❤️».
Стоит отметить, что во время путешествия Ирина начала активно транслировать свою жизнь, каждый день радуя фолловеров красочными снимками с острова.
Поклонники оценили внешний вид Ирины Монатик по достоинству, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Как же красиво ❤️».
«Ируся😍 обалденная!»
«Тебе идет!»
«Красота».
«Ты так особенна».
«Красивая».
«Красота – страшная сила».
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