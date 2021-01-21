«Обалденная»: жена Монатика восхитила стильным образом

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Жена Монатика восхитила стильным образом instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в непринужденной позе, сидя на краю бассейна, в свободной черной футболке и широких джинсах. Стильный образ Ирина дополнила солнцезащитными очками, высоким пучком на голове и множеством украшений.

Под публикацией Монатик призналась, что пребывает в восторге от нахождения на Мальдивах:

«Жизнь на острове так особенна 🌴❤️❤️».

Стоит отметить, что во время путешествия Ирина начала активно транслировать свою жизнь, каждый день радуя фолловеров красочными снимками с острова.

Поклонники оценили внешний вид Ирины Монатик по достоинству, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Как же красиво ❤️». «Ируся😍 обалденная!» «Тебе идет!» «Красота». «Ты так особенна». «Красивая». «Красота – страшная сила».

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