Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Аппетитная Кайли Дженнер показала, как плещется в бассейне instagram.com/kyliejenner

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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в бассейне в раздельном купальнике, декорированном бусинами. Пляжный наряд оголил ее пышную грудь и тонкую талию. Нотку пикантности снимкам придали мокрые длинные волосы.

Стоит отметить, что в свои 23 года Кайли стала самой высокооплачиваемой знаменитостью. За успехами и достижениями девушки следят 210 миллионов фолловеров, которые активно комментируют и лайкают все публикации.

Несмотря на довольно противоречивый образ, укоры из-за неестественности, фанаты продолжают восхищаться внешним видом Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Русалочка». «Такая красивая». «Ох, ты невероятно сочная девочка». «Я тебя люблю». «Твое тело потрясающее».

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