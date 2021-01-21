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Аппетитная Кайли Дженнер показала, как плещется в бассейне

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Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Аппетитная Кайли Дженнер показала, как плещется в бассейне
Аппетитная Кайли Дженнер показала, как плещется в бассейне
instagram.com/kyliejenner

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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в бассейне в раздельном купальнике, декорированном бусинами. Пляжный наряд оголил ее пышную грудь и тонкую талию. Нотку пикантности снимкам придали мокрые длинные волосы.

Стоит отметить, что в свои 23 года Кайли стала самой высокооплачиваемой знаменитостью. За успехами и достижениями девушки следят 210 миллионов фолловеров, которые активно комментируют и лайкают все публикации.

Несмотря на довольно противоречивый образ, укоры из-за неестественности, фанаты продолжают восхищаться внешним видом Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Русалочка».

«Такая красивая».

«Ох, ты невероятно сочная девочка».

«Я тебя люблю».

«Твое тело потрясающее».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  21.01.2021, 16:04
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pусский
Стыдоба, давала ниггеру!
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