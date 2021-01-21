Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В черном боди: MamaRika похвасталась стройной фигурой

Комментариев: 2
Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MamaRika похвасталась стройной фигурой
MamaRika похвасталась стройной фигурой
instagram.com/mamarika_official

Читай также: «Так постарела»: Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа

Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди, которое подчеркивает ее стройное тело, и кроссовках. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и множеством украшений на шее.

Под публикацией MamaRika призналась, что переезжает из Киева в Одессу:

«Причин для переїзду сюди безліч і можна перечисляти їх вічно,але мабуть головна звучить так: Я люблю тебе,Одеса-Мама!💙
І нехай це звучить надто поетично,але життя надто коротке,щоб витрачати його на те,шо тебе не тішить.А тут ми будемо ЖИТИ на повні груди!»

Поклонникам понравился жизнерадостный снимок MamaRika, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Очень красивая».

«Богиня».

«Гарна».

«Супер!»

«Такая красотка».

«Фигура топ».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MamaRika, MamaRika 2020, MamaRika певица, MamaRika фото, MamaRika инстаграм, MamaRika новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Виктор    21.01.2021, 16:32
Оценка:  -4
Виктор
Красива дівчина
гость  (аноним)  21.01.2021, 15:36
Оценка:  0
гость
Наркоманка обдолбанная!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь