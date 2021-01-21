В черном боди: MamaRika похвасталась стройной фигурой

Украинская певица MamaRika поделилась с подписчиками пикантным снимком.

MamaRika похвасталась стройной фигурой instagram.com/mamarika_official

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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди, которое подчеркивает ее стройное тело, и кроссовках. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и множеством украшений на шее.

Под публикацией MamaRika призналась, что переезжает из Киева в Одессу:

«Причин для переїзду сюди безліч і можна перечисляти їх вічно,але мабуть головна звучить так: Я люблю тебе,Одеса-Мама!💙

І нехай це звучить надто поетично,але життя надто коротке,щоб витрачати його на те,шо тебе не тішить.А тут ми будемо ЖИТИ на повні груди!»

Поклонникам понравился жизнерадостный снимок MamaRika, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Очень красивая». «Богиня». «Гарна». «Супер!» «Такая красотка». «Фигура топ».

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