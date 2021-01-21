В черном боди: MamaRika похвасталась стройной фигурой
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Популярная исполнительница MamaRika на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди, которое подчеркивает ее стройное тело, и кроссовках. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и множеством украшений на шее.
Под публикацией MamaRika призналась, что переезжает из Киева в Одессу:
«Причин для переїзду сюди безліч і можна перечисляти їх вічно,але мабуть головна звучить так: Я люблю тебе,Одеса-Мама!💙
І нехай це звучить надто поетично,але життя надто коротке,щоб витрачати його на те,шо тебе не тішить.А тут ми будемо ЖИТИ на повні груди!»
Поклонникам понравился жизнерадостный снимок MamaRika, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:
«Очень красивая».
«Богиня».
«Гарна».
«Супер!»
«Такая красотка».
«Фигура топ».
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