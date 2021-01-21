Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Беременная Даша Квиткова поразила фанатов откровенным фото

Комментариев: 1
Жена Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременная Даша Квиткова поразила фанатов откровенным фото
Беременная Даша Квиткова поразила фанатов откровенным фото
instagram.com/kvittkova

Читай также: «Фигура огонь»: Ани Лорак впечатлила своими аппетитными формами

Популярный блогер Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость лежит на берегу океана в купальнике. Пляжный наряд оголил ее аппетитные ножки, а откровенная поза придала кадру нотку пикантности.

Под публикацией Даша призналась, что муж фотографирует ее лучше всех:

«Муж всегда видит красивее всего».

Поклонники восхитились соблазнительным снимком Квитковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Невероятная Даша❤️».

«Вау😍».

«Очень красивая».

«Женственно очень».

«Красота какая».

«Красотка невероятная».

«Супер!»

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что скоро станут родителями. На своих страницах в социальных сетях влюбленные поделились милым снимком, где рассекретили радостную новость и срок интересного положения – 4,5 месяца.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, Даша Квиткова 2020, Даша Квиткова блогер, Даша Квиткова фото, Даша Квиткова инстаграм, Даша Квиткова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.01.2021, 15:06
Оценка:  0
гость
Чо за пикантность? бм, вам чо нехй больше постить?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь