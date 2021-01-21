Жена Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременная Даша Квиткова поразила фанатов откровенным фото instagram.com/kvittkova

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Популярный блогер Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость лежит на берегу океана в купальнике. Пляжный наряд оголил ее аппетитные ножки, а откровенная поза придала кадру нотку пикантности.

Под публикацией Даша призналась, что муж фотографирует ее лучше всех:

«Муж всегда видит красивее всего».

Поклонники восхитились соблазнительным снимком Квитковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Невероятная Даша❤️». «Вау😍». «Очень красивая». «Женственно очень». «Красота какая». «Красотка невероятная». «Супер!»

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что скоро станут родителями. На своих страницах в социальных сетях влюбленные поделились милым снимком, где рассекретили радостную новость и срок интересного положения – 4,5 месяца.

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