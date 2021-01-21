Беременная Даша Квиткова поразила фанатов откровенным фото
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Популярный блогер Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость лежит на берегу океана в купальнике. Пляжный наряд оголил ее аппетитные ножки, а откровенная поза придала кадру нотку пикантности.
Под публикацией Даша призналась, что муж фотографирует ее лучше всех:
«Муж всегда видит красивее всего».
Поклонники восхитились соблазнительным снимком Квитковой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Невероятная Даша❤️».
«Вау😍».
«Очень красивая».
«Женственно очень».
«Красота какая».
«Красотка невероятная».
«Супер!»
Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что скоро станут родителями. На своих страницах в социальных сетях влюбленные поделились милым снимком, где рассекретили радостную новость и срок интересного положения – 4,5 месяца.
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