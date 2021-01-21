«Так постарела»: Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с пробежки. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, чтобы показать, как во время утренней пробежки ее ресницы и волосы покрылись инеем из-за морозов. Стоит отметить, что артистка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Настя призналась, что ей нравятся морозы, более того, она любит бегать в такой холод:
«Мне так нравится такая зима! Когда много снега и солнышко утром ☀️❄️⠀
А пробежка на морозе придаёт особенно много энергии и мотивации! Ведь если вы решились побегать на улице в такую погоду, - то понимаете, что вам под силу и все остальное! 💪😄»
Поклонникам не понравился внешний вид Насти Каменских, и они выразили свое негодование в негативных комментариях:
«Да, без макияжа это что-то. Недаром говорят, что всех артистов и певцов лучше не встречать по утрам».
«Ужас! Обезьяна».
«Так постарела и выглядит, как мышка, лицо исхудавшее».
«Такая страшная».
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Она такая же смертная как и все остальные женщины... И даже в туалет ходит)))
Никто ее не обязывает быть всегда при марафете.