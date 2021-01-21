«Так постарела»: Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с пробежки. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, чтобы показать, как во время утренней пробежки ее ресницы и волосы покрылись инеем из-за морозов. Стоит отметить, что артистка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Настя призналась, что ей нравятся морозы, более того, она любит бегать в такой холод:

«Мне так нравится такая зима! Когда много снега и солнышко утром ☀️❄️⠀

А пробежка на морозе придаёт особенно много энергии и мотивации! Ведь если вы решились побегать на улице в такую погоду, - то понимаете, что вам под силу и все остальное! 💪😄»

Поклонникам не понравился внешний вид Насти Каменских, и они выразили свое негодование в негативных комментариях:

«Да, без макияжа это что-то. Недаром говорят, что всех артистов и певцов лучше не встречать по утрам». «Ужас! Обезьяна». «Так постарела и выглядит, как мышка, лицо исхудавшее». «Такая страшная».

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