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«Так постарела»: Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа

Комментариев: 5
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа
Настю Каменских раскритиковали за фото без макияжа
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с пробежки. На кадре знаменитость запечатлела свое лицо вблизи, чтобы показать, как во время утренней пробежки ее ресницы и волосы покрылись инеем из-за морозов. Стоит отметить, что артистка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Настя призналась, что ей нравятся морозы, более того, она любит бегать в такой холод:

«Мне так нравится такая зима!  Когда много снега и солнышко утром ☀️❄️⠀
А пробежка на морозе придаёт особенно много энергии и мотивации! Ведь если вы решились побегать на улице в такую погоду, - то понимаете, что вам под силу и все остальное! 💪😄»

Поклонникам не понравился внешний вид Насти Каменских, и они выразили свое негодование в негативных комментариях:

«Да, без макияжа это что-то. Недаром говорят, что всех артистов и певцов лучше не встречать по утрам».

«Ужас! Обезьяна».

«Так постарела и выглядит, как мышка, лицо исхудавшее».

«Такая страшная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  21.01.2021, 15:52
Оценка:  -2
гость
Не ожидала корова , что её зафукают. Фу
гость  (аноним)  21.01.2021, 14:27
Оценка:  -2
гость
Потап пипеткой затыкал, на гиляку его!
oXr@nNik    21.01.2021, 14:04
Оценка:  +2
oXr@nNik
Да нормальная женщина. Симпатичная. Да, не наштукатурена... Это не конец света.
Она такая же смертная как и все остальные женщины... И даже в туалет ходит)))
Никто ее не обязывает быть всегда при марафете.
гость  (аноним)  21.01.2021, 13:03
Оценка:  -2
гость
Потому что такие дебилы как Каменских о здоровье ничего не знают. И как оставаться молодыми и не стареть. Когда смывают всю хрень с лица, то выглядят на 20лет плюс.
гость  (аноним)  21.01.2021, 12:29
Оценка:  0
гость
Так она и была всегда такой.
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