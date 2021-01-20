Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вся в маму: Маша Полякова показала фигуру в купальнике

Комментариев: 2
Дочь Оли Поляковой поделилась новым фото с отдыха на Мальдивах.
Вся в маму: Маша Полякова показала фигуру в купальнике
Вся в маму: Маша Полякова показала фигуру в купальнике
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь знаменитой украинской исполнительницы и актрисы, 15-летняя начинающая модель Маша Полякова порадовала поклонников свежей фотографией с отдыха на Мальдивах.

Читай также: Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой

На своей странице в Инстаграм девушка, которая в прошлом году снялась в веб-сериале “Секс, Инста и ЗНО“, обнародовала снимок, где она запечатлена в светло-фиолетовом раздельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Маша позировала на надувном матрасе на фоне песка и пальм.

“Куда бы вы хотели отправляться после карантина?“, - поинтересовалась у подписчиков Полякова-младшая.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике
Маша Полякова показала фигуру в купальнике
instagram.com/mashapolyakova

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Маша Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Василий-Пупкин    20.01.2021, 20:47
Оценка:  0
Василий-Пупкин
не повезет ее мужу
такое пугало хуже чем чужой !!!!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  20.01.2021, 20:01
Оценка:  +2
pусский
Эта глиста на залупу не налезет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь