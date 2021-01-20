Дочь Оли Поляковой поделилась новым фото с отдыха на Мальдивах.

Вся в маму: Маша Полякова показала фигуру в купальнике instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь знаменитой украинской исполнительницы и актрисы, 15-летняя начинающая модель Маша Полякова порадовала поклонников свежей фотографией с отдыха на Мальдивах.

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На своей странице в Инстаграм девушка, которая в прошлом году снялась в веб-сериале “Секс, Инста и ЗНО“, обнародовала снимок, где она запечатлена в светло-фиолетовом раздельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Маша позировала на надувном матрасе на фоне песка и пальм.

“Куда бы вы хотели отправляться после карантина?“, - поинтересовалась у подписчиков Полякова-младшая.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике instagram.com/mashapolyakova

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