Майкл Дуглас растрогал Сеть снимком с новорожденным внуком

76-летний голливудский актер Майкл Дуглас во второй раз стал дедушкой.

В декабре 2020 года знаменитый голливудский актер, продюсер и обладатель двух премий “Оскар“ Майкл Дуглас во второй раз стал дедушкой. У его сына, 42-летнего Кэмерона Дугласа и Вивиан Тибес родился мальчик. Новоиспеченные родители назвали ребенка Райдером.

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Несмотря на то, что малыш появился на свет месяц назад, звездный дедушка смог встретиться с крохой только на днях. На своей странице в Инстаграм 76-летний Майкл опубликовал черно-белое фото, где он держит внука на руках и кормит его с бутылочки.

“Я впервые увидел своего месячного внука Райдера! 😃 ❤️“, - написал о радостном событии Дуглас.

Напомним, что у актера уже есть трехлетняя внучка Луа, которая является первенцем Кэмерона Дугласа и его возлюбленной Вивиан Тибес.

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