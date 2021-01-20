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Майкл Дуглас растрогал Сеть снимком с новорожденным внуком

Комментариев: 1
76-летний голливудский актер Майкл Дуглас во второй раз стал дедушкой.
Майкл Дуглас растрогал Сеть снимком с новорожденным внуком
Майкл Дуглас растрогал Сеть снимком с новорожденным внуком
instagram.com/michaelkirkdouglas

В декабре 2020 года знаменитый голливудский актер, продюсер и обладатель двух премий “Оскар“ Майкл Дуглас во второй раз стал дедушкой. У его сына, 42-летнего Кэмерона Дугласа и Вивиан Тибес родился мальчик. Новоиспеченные родители назвали ребенка Райдером.

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Несмотря на то, что малыш появился на свет месяц назад, звездный дедушка смог встретиться с крохой только на днях. На своей странице в Инстаграм 76-летний Майкл опубликовал черно-белое фото, где он держит внука на руках и кормит его с бутылочки.

“Я впервые увидел своего месячного внука Райдера! 😃 ❤️“, - написал о радостном событии Дуглас.

Напомним, что у актера уже есть трехлетняя внучка Луа, которая является первенцем Кэмерона Дугласа и его возлюбленной Вивиан Тибес. 

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Теги: Майкл Дуглас, Кэмерон Дуглас
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.01.2021, 18:02
Оценка:  -2
pусский
Да здравствует Путин, у него этих внуков дохуища!
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