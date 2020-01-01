Кристина из "Холостяка 10" соблазнительно позировала на кровати в нижнем белье
Участница 10 сезона популярного романтического проекта “Холостяк“ Кристина Чемоданова взбудоражила Сеть пикантными кадрами. Девушка разделась ради постельной фотосессии.
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Так, на официальной странице 23-летней звезды в Инстаграм появился ролик, где Кристина соблазнительно двигалась на кровати под трек Dorian - “La Tormenta de arena“ в одном только нижнем белье оранжевого цвета. Свой образ девушка дополнила золотистыми серьгами и ярким макияжем.
“Напоминание о том, как же классно быть женщиной!😇“, - подписала видео Чемоданова.
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