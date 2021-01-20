Психолог Наталья Холоденко жестко раскритиковала клипы украинских звезд

Наталья Холоденко сделала психологический анализ клипов Нади Дорофеевой, Гены Витера и группы KAZKA.

Звездный психолог Наталья Холоденко решила использовать свой статус телевизионного эксперта, и разнесла в пух и прах новый клип “Gena'SVITER Song“ украинского певца Гены Витера. В прямом эфире, на своей странице в Instagrаm, она не стесняясь в выражениях жестко прошлась по творчеству Витера.

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Одиозный психолог отметила, что снять штаны может каждый и она советует певцу и телеведущему найти другой путь к сердцу зрителя. Досталось от Натальи и группе “Kazka“, а также бывшей участнице группы “Время и Стекло“ Надежде Дорофеевой.

Отметим, что певец Гена Витер на своей странице в Инстаграм опубликовал видеообращение, в котором ответил на критику Натальи Холоденко.

“Уважаемый психолог, если вы так начинаете ковыряться в чужом белье, скорее всего у вас происходят какие-то внутренние проблемы. Есть такое понятие, как “эксперимент“. Любой психолог знает, если вы хотите изменить жизнь, вы должны экспериментировать. Так вот, Гена Витер экспериментирует, чтобы жить дальше, не падать духом и быть молодым. Вы говорите, что я там какой-то стареющий чувак, которому дофигище лет. Спасибо, что вы так говорите. Да, не молод, но нахожусь в хорошей форме. Если говорить о ваших достоинствах, то самое большое ваше достижение как психолога - это ваши подписчики. У вас очень воспитанная аудитория, с чем я вас и поздравляю“.

Также артист высказался о разборе клипов Дорофеевой и группы KAZKA.

“Вы затронули еще двух замечательных артистов - Надю Дорофееву, которую вы назвали селедкой, и Сашку из группы KAZKA, вы назвали ее шкафом. Вы как психолог не имеете права делать такие высказывания. Наташа, будьте добрее, и все в вашей жизни будет прекрасно“, - сказал в ролике Гена.

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