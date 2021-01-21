"Сердце еще не перегорело": Леся Никитюк откровенно рассказала о личной жизни

Ведущая Леся Никитюк высказалась об отношениях с мужчинами и о желании стать мамой.

Знаменитая украинская ведущая Леся Никитюк впервые дала откровенное интервью о личной жизни. В программе “В гостях у Гордона“ телезвезда отметила, что у нее еще с юношеских годов с парнями складывались только дружеские отношения. По словам Леси, мальчики предпочитали ее подруг.

“Я не всегда совпадала с теми портретами девочек для мальчиков. Всегда встречались с моими подругами, но начинали заводить отношения и дружбу со мной. Вот ты ждешь, что сейчас он придет, а он дарит цветы другой. И ты понимаешь, что ты его друг, и он тебя считает подругой“, - вспомнила Никитюк.

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Также ведущая призналась, почему рассталась с бывшим возлюбленным, который был ее соседом по лестничной площадке. Леся заявила, что мужчине не нравилось, что у нее на первом месте работа.

“Иногда сложные отношения – самые лучшие отношения. Если взять мой график, что меня постоянно приходится ждать… Много обид, что у меня на первом месте работа. Это предательство для меня будет – сейчас не участвовать нигде, не работать, просто уделять внимание одному человеку. Когда уже семья и дети – согласна, тут нужно очень мудро это все объединять. А когда еще отношения не зафиксированы где-то, я не говорю, что это обязательно в паспорте, ты все равно водишь козу. И вот, эта коза водится год, второй год. И ты не можешь понять, человек готов или не готов. Разные страхи. Кто-то больше зарабатывает, и это не всегда мужчина, но ты не показываешь: ты знаешь, что он молодец, очень перспективный, ума о-го-го. Это тяжело, нужен опыт, какая-то мудрость, на это надо время, а меня постоянно дергают: то лететь, то вести мероприятие. Я не могу, потому что на сегодняшний день у меня ответственность за свою семью. Я должна все облагородить, помочь“, - рассказала звезда Нового канала.

На вопрос Дмитрия Гордона, есть ли у нее сейчас возлюбленный, артистка ответила неоднозначно.

“Я даже не знаю, что вам сказать. Это все очень запутано и очень непросто. Я знаю, что любовь существует, и она есть. Я вообще всех людей люблю, и меня все очень сильно любят. Скажем так, сердце еще не перегорело“.

Кроме того, Никитюк призналась, что хочет о двоих детях. Девушка не против усыновить ребенка.

“Я бы хотела двоих. Если бы была возможность усыновить или удочерить, я бы это сделала. Я знаю много примеров людей, которые усыновляли детей. Насколько это непросто, насколько это тяжело, но насколько это круто, насколько нужно иметь большое сердце, чтобы сделать это. Я очень уважаю этих людей“, - поделилась Леся.

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