Андрей Бедняков запостил забавные фото с Анастасией Короткой из отдыха в Доминикане.

Украинская телезвезда Андрей Бедняков, который ранее был ведущим проектов “X-фактор“ и “Орел и Решка“, в очередной раз похвастался перед подписчиками прекрасным чувством юмора.

Читай также: Злата Огневич рассказала, почему у нее нет парня

На своей странице в Инстаграм 33-летний артист опубликовал два забавные кадра с отдыха на пляже в Доминикане. На фото Андрей в белой кепке, темных очках и оранжевых шортах позировал со своей женой, актрисой и ведущей Анастасией Короткой, которая была одета в красный купальник и солнцезащитные очки.

На первом кадре Бедняков пытается взять на руки супругу в воде, но у него это не слишком хорошо получается. А на втором фото видно, что Настя без особых усилий держит на руках мужа.

“1 или 2 ? Мне вторая больше почему-то 🤷🏻‍♂️“, - в шутку спросил ведущий у фанов.

Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой instagram.com/biedniakov

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Беднякова:

Если мои отношения не будут похожи на эти, тогда зачем они мне

Вода чистая как в Мариуполе;)

На второй ты более мужественный что ли💪

Конечно, 2!!)) Показывает жизненную позицию некоторых мужчин 🌹🌹🌹

Вы суперские👍😂

Обе хороши👍Вы классные👏👍

Обе фотки супер😍👍

На первой прям всю душу вложили 😂😂💞

🤣🤣🤣🤣на первом фото проявляется не равенство полов 😆😆😆😆😆

Два позитива 👐

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.