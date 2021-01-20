Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
Украинская телезвезда Андрей Бедняков, который ранее был ведущим проектов “X-фактор“ и “Орел и Решка“, в очередной раз похвастался перед подписчиками прекрасным чувством юмора.
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На своей странице в Инстаграм 33-летний артист опубликовал два забавные кадра с отдыха на пляже в Доминикане. На фото Андрей в белой кепке, темных очках и оранжевых шортах позировал со своей женой, актрисой и ведущей Анастасией Короткой, которая была одета в красный купальник и солнцезащитные очки.
На первом кадре Бедняков пытается взять на руки супругу в воде, но у него это не слишком хорошо получается. А на втором фото видно, что Настя без особых усилий держит на руках мужа.
“1 или 2 ? Мне вторая больше почему-то 🤷🏻♂️“, - в шутку спросил ведущий у фанов.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Беднякова:
- Если мои отношения не будут похожи на эти, тогда зачем они мне
- Вода чистая как в Мариуполе;)
- На второй ты более мужественный что ли💪
- Конечно, 2!!)) Показывает жизненную позицию некоторых мужчин 🌹🌹🌹
- Вы суперские👍😂
- Обе хороши👍Вы классные👏👍
- Обе фотки супер😍👍
- На первой прям всю душу вложили 😂😂💞
- 🤣🤣🤣🤣на первом фото проявляется не равенство полов 😆😆😆😆😆
- Два позитива 👐
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