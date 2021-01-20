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Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой

Комментариев: 2
Андрей Бедняков запостил забавные фото с Анастасией Короткой из отдыха в Доминикане.
Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
instagram.com/biedniakov

Украинская телезвезда Андрей Бедняков, который ранее был ведущим проектов “X-фактор“ и “Орел и Решка“, в очередной раз похвастался перед подписчиками прекрасным чувством юмора.

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На своей странице в Инстаграм 33-летний артист опубликовал два забавные кадра с отдыха на пляже в Доминикане. На фото Андрей в белой кепке, темных очках и оранжевых шортах позировал со своей женой, актрисой и ведущей Анастасией Короткой, которая была одета в красный купальник и солнцезащитные очки.

На первом кадре Бедняков пытается взять на руки супругу в воде, но у него это не слишком хорошо получается. А на втором фото видно, что Настя без особых усилий держит на руках мужа.

“1 или 2 ? Мне вторая больше почему-то 🤷🏻‍♂️“, - в шутку спросил ведущий у фанов.

Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
Андрей Бедняков рассмешил Сеть пляжными фото с женой
instagram.com/biedniakov

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Беднякова:

  • Если мои отношения не будут похожи на эти, тогда зачем они мне
  • Вода чистая как в Мариуполе;)
  • На второй ты более мужественный что ли💪
  • Конечно, 2!!)) Показывает жизненную позицию некоторых мужчин 🌹🌹🌹
  • Вы суперские👍😂
  • Обе хороши👍Вы классные👏👍
  • Обе фотки супер😍👍
  • На первой прям всю душу вложили  😂😂💞
  • 🤣🤣🤣🤣на первом фото проявляется не равенство полов 😆😆😆😆😆
  • Два позитива 👐

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Теги: Андрей Бедняков, Анастасия Короткая
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.01.2021, 23:29
Оценка:  0
гость
Вы, специально подъё.....бы.....ва...ете, основную биомассу этими е...б...а...н...у...т...ы...м...и , ж..и..д..о..п..е..р..д..я..щ..и.. м..и ох..уе..вш...и....ми - АДДЫХАЮЩИМИ, за всех украинцев- работяг.
БЕЗУМЕЦ+    20.01.2021, 19:25
Оценка:  +21
БЕЗУМЕЦ+
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