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Злата Огневич рассказала, почему у нее нет парня

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Певица Злата Огневич заявила, что ей нравится возможность быть наедине с собой.
Злата Огневич рассказала, почему у нее нет парня
Злата Огневич рассказала, почему у нее нет парня
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году попала в тройку лучших артистов “Евровидения“, объяснила подписчикам, почему у нее сейчас нет возлюбленного.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость призналась, что ее часто спрашивают о том, почему она до сих пор не создала семью. Злата написала, что очень ценит свободу и возможность побыть наедине с собой. Огневич заявила, что готова к серьезным отношениям, но только в том случае, когда найдет достойного мужчину.

“Мене часто запитують, чи маю хлопця)) І чомусь засмучуються, що я до сих пір без сім‘ї 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ Те, як я живу - мій вибір! Мені подобається свобода, легкість і можливість побути на самоті, коли цього потребує душа. В сучасному світі ми кудись поспішаємо і забуваємо, що в кожної людини є свій шлях, своє призначення. Це стосується і кохання, сім‘ї, відносин. Коли зустрічаються дві планети - виникає Всесвіт. Я згодна лише на Всесвіт, бо знаю, що таке темрява...“, - ответила пользователям Сети певица.

Кроме того, Злата дополнила пост коллажем из двух фотографий. На первом кадре запечатлена она, а на втором - голливудский актер Брэдли Купер, который полтора года назад расстался с российской моделью Ириной Шейк. 

Злата Огневич рассказала, почему у нее нет парня
Злата Огневич рассказала, почему у нее нет парня
instagram.com/zlata.ognevich

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Теги: Злата Огневич
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Источник: ivonа bigmir)net

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