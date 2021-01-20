«Почему такая жаркая?»: MARUV поразила сочными формами с откровенном купальнике
Читай также: «Умножили нашу любовь»: Даша Квиткова призналась, что скоро станет мамой
Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха, где позирует босиком в пустыне. На кадрах знаменитость запечатлена в слитном черном купальнике с разрезами, который оголяет упругие ягодицы, животик и зону декольте. Соблазнительный наряд выделил аппетитные формы артистки, а темная накидка, солнцезащитные очки и высокий хвост на голове лишь дополнили дерзкий образ.
Стоит отметить, что MARUV часто радует фанатов провокационными снимками в откровенных нарядах, которые оголяют ее роскошное тело.
Поклонники восхитились сексуальностью MARUV, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красиво🔥🔥🔥».
«Боже, Анечка, почему ты такая жаркая. Я вспотела, смотря на твои фото. Ты жжешь».
«Очень-очень красивая».
«Ты мне очень нравишься».
«Богиня».
«Великолепна».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Слава Каминская засветила стройные ножки в сауне
- Оля Полякова показала, как ее дочери издеваются друг над другом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил