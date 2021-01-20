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«Почему такая жаркая?»: MARUV поразила сочными формами с откровенном купальнике

Комментариев: 2
Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантными снимками.

MARUV поразила сочными формами с откровенном купальнике
MARUV поразила сочными формами с откровенном купальнике
instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха, где позирует босиком в пустыне. На кадрах знаменитость запечатлена в слитном черном купальнике с разрезами, который оголяет упругие ягодицы, животик и зону декольте. Соблазнительный наряд выделил аппетитные формы артистки, а темная накидка, солнцезащитные очки и высокий хвост на голове лишь дополнили дерзкий образ.

Стоит отметить, что MARUV часто радует фанатов провокационными снимками в откровенных нарядах, которые оголяют ее роскошное тело.

Поклонники восхитились сексуальностью MARUV, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красиво🔥🔥🔥».

«Боже, Анечка, почему ты такая жаркая. Я вспотела, смотря на твои фото. Ты жжешь».

«Очень-очень красивая».

«Ты мне очень нравишься».

«Богиня».

«Великолепна».

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Теги: MARUV, MARUV 2020, MARUV певица, MARUV фото, MARUV инстаграм, MARUV новости
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.01.2021, 20:30
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гость
Cупер Девушка!!!!!!!
Путин-Xyйло    20.01.2021, 20:52
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Если накрыть морду подушкой.
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