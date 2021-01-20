«Почему такая жаркая?»: MARUV поразила сочными формами с откровенном купальнике

Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантными снимками.

MARUV поразила сочными формами с откровенном купальнике instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха, где позирует босиком в пустыне. На кадрах знаменитость запечатлена в слитном черном купальнике с разрезами, который оголяет упругие ягодицы, животик и зону декольте. Соблазнительный наряд выделил аппетитные формы артистки, а темная накидка, солнцезащитные очки и высокий хвост на голове лишь дополнили дерзкий образ.

Стоит отметить, что MARUV часто радует фанатов провокационными снимками в откровенных нарядах, которые оголяют ее роскошное тело.

Поклонники восхитились сексуальностью MARUV, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красиво🔥🔥🔥». «Боже, Анечка, почему ты такая жаркая. Я вспотела, смотря на твои фото. Ты жжешь». «Очень-очень красивая». «Ты мне очень нравишься». «Богиня». «Великолепна».

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