Вот это бедра: Кайли Дженнер показала свои пышные формы в бикини
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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике персикового цвета, который подчеркнул ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. Девушка позирует, сидя на лежаке, на фоне потрясающей природы. Пляжный образ модель дополнила распущенными длинными волосами и украшениями.
На коротком видеоролике Кайли показала свои аппетитные формы с разных ракурсов, на фоне бассейна и заката.
Стоит отметить, что девушка часто экспериментирует со своей внешностью, прибегая к хирургическим вмешательствам и наращиванию волос. Однако, несмотря на это, поклонники с огромным интересом наблюдают за жизнью Кайли Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:
«Как горячо».
«Ты потрясающая».
«Ее фигура выглядит красиво».
«Очень красивая!»
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