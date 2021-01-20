Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вот это бедра: Кайли Дженнер показала свои пышные формы в бикини

Комментариев: 3
Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кайли Дженнер показала свои пышные формы в бикини
Кайли Дженнер показала свои пышные формы в бикини
instagram.com/kyliejenner

Читай также: «Сочная красотка»: Санта Димопулос похвасталась аппетитными формами в бикини

Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике персикового цвета, который подчеркнул ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. Девушка позирует, сидя на лежаке, на фоне потрясающей природы. Пляжный образ модель дополнила распущенными длинными волосами и украшениями.

На коротком видеоролике Кайли показала свои аппетитные формы с разных ракурсов, на фоне бассейна и заката.

Стоит отметить, что девушка часто экспериментирует со своей внешностью, прибегая к хирургическим вмешательствам и наращиванию волос. Однако, несмотря на это, поклонники с огромным интересом наблюдают за жизнью Кайли Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Как горячо».

«Ты потрясающая».

«Ее фигура выглядит красиво».

«Очень красивая!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, Кайли Дженнер 2020, Кайли Дженнер фотомодель, Кайли Дженнер фото, Кайли Дженнер инстаграм, Кайли Дженнер новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  20.01.2021, 19:59
Оценка:  0
pусский
Где жирная пиздень этой бляди?
pусский  (аноним)  20.01.2021, 18:38
Оценка:  0
pусский
Давай растянутую пизду, толстожопая!
гость  (аноним)  20.01.2021, 18:36
Оценка:  0
гость
Давай растянутую пизду!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь