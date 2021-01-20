Вот это бедра: Кайли Дженнер показала свои пышные формы в бикини

Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кайли Дженнер показала свои пышные формы в бикини instagram.com/kyliejenner

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Участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике персикового цвета, который подчеркнул ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. Девушка позирует, сидя на лежаке, на фоне потрясающей природы. Пляжный образ модель дополнила распущенными длинными волосами и украшениями.

На коротком видеоролике Кайли показала свои аппетитные формы с разных ракурсов, на фоне бассейна и заката.

Стоит отметить, что девушка часто экспериментирует со своей внешностью, прибегая к хирургическим вмешательствам и наращиванию волос. Однако, несмотря на это, поклонники с огромным интересом наблюдают за жизнью Кайли Дженнер, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Как горячо». «Ты потрясающая». «Ее фигура выглядит красиво». «Очень красивая!»

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