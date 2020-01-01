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Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве

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Победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт запостил редкие архивные фото.
Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве
Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве
instagram.com/misha.k.ua

Победитель романтического проекта “Холостячка“ и сценарист студии “Квартал 95“ Александр Эллерт очаровал пользователей Сети редкими фотографиями. Мужчина показал, как он и его возлюбленная, актриса и победительница “Танцев со звездами 2019“ Ксения Мишина выглядели в детстве.

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Так, на странице Эллерта в Инстаграм в разделе Сторис появился коллаж из четырех фото. На двух из них Александр и Ксения запечатлены уже взрослыми, а еще на двух снимках они предстали совсем маленькими. 

На архивной фотографии Мишина позировала в голубом платье, сидя на стуле с телефонной трубкой в руке. А Александр запечатлен в белой рубашке и черных брюках на фоне природы.

Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве
Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве
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Теги: Александр Эллерт, Ксения Мишина
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Источник: ivonа bigmir)net

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