Победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт запостил редкие архивные фото.

Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве instagram.com/misha.k.ua

Победитель романтического проекта “Холостячка“ и сценарист студии “Квартал 95“ Александр Эллерт очаровал пользователей Сети редкими фотографиями. Мужчина показал, как он и его возлюбленная, актриса и победительница “Танцев со звездами 2019“ Ксения Мишина выглядели в детстве.

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Так, на странице Эллерта в Инстаграм в разделе Сторис появился коллаж из четырех фото. На двух из них Александр и Ксения запечатлены уже взрослыми, а еще на двух снимках они предстали совсем маленькими.

На архивной фотографии Мишина позировала в голубом платье, сидя на стуле с телефонной трубкой в руке. А Александр запечатлен в белой рубашке и черных брюках на фоне природы.

Эллерт показал, как он и Мишина выглядели в детстве скриншот

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