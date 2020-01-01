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«Я бы скушал эти ножки»: Екатерина Кухар свела с ума фанатов оголенными ножками

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Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Екатерина Кухар свела с ума фанатов оголенными ножками
Екатерина Кухар свела с ума фанатов оголенными ножками
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлела оголенные ножки у бассейна, на фоне пальм. Звезда отправилась на Мальдивы со своей семьей, чтобы отдохнуть и переждать локдаун, как и большинство звезд шоу-бизнеса.

Под публикацией Екатерина призналась, что на островах максимально расслабляется:

«У нас подходит к концу третий день на #райскомострове, я продолжаю наполняться энергией солнца и океана и ловлю свой #дзенперезагрузки
Желаю вам хорошего вечера и помните: главное тепло живет в сердце!♥️»

Поклонники восхитились стройными ножками Екатерины Кухар, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотища🔥 Хорошего отдыха❤️».

«Ноги 😍🔥».

«Ах, какие ножки! Я бы скушал эти ножки!»

«Ножкам нужен отдых».

«Ммм, эти ножки!»

«Восхитительно».

«Какие красивые ножки».

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Источник: ivonа bigmir)net

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