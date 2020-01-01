«Я бы скушал эти ножки»: Екатерина Кухар свела с ума фанатов оголенными ножками
Читай также: «Глаз не оторвать»: Тина Кароль очаровала фанатов своим внешним видом
Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлела оголенные ножки у бассейна, на фоне пальм. Звезда отправилась на Мальдивы со своей семьей, чтобы отдохнуть и переждать локдаун, как и большинство звезд шоу-бизнеса.
Под публикацией Екатерина призналась, что на островах максимально расслабляется:
«У нас подходит к концу третий день на #райскомострове, я продолжаю наполняться энергией солнца и океана и ловлю свой #дзенперезагрузки
Желаю вам хорошего вечера и помните: главное тепло живет в сердце!♥️»
Поклонники восхитились стройными ножками Екатерины Кухар, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красотища🔥 Хорошего отдыха❤️».
«Ноги 😍🔥».
«Ах, какие ножки! Я бы скушал эти ножки!»
«Ножкам нужен отдых».
«Ммм, эти ножки!»
«Восхитительно».
«Какие красивые ножки».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Слава Каминская засветила стройные ножки в сауне
- Оля Полякова показала, как ее дочери издеваются друг над другом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил