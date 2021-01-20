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Падчерица Потапа показала эффектное видео, где выходит из моря в бикини

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Наташа Горовая поделилась пляжным видео из отдыха на Мальдивах.
Падчерица Потапа показала эффектное видео, где выходит из моря в бикини
Падчерица Потапа показала эффектное видео, где выходит из моря в бикини
instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь бывшей супруги популярного рэпера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая порадовала подписчиков свежими кадрами из отпуска. Девушка вместе с мамой и братом Андреем отдыхает на Мальдивах. 

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм Наташа обнародовала эффектное видео из пляжа. В ролике она выходила из моря в бежевом раздельном купальнике с черными узорами, демонстрируя на камеру подтянутую фигуру.

“Маленькое видео с этого райского уголочка 🌴“, - подписала публикацию Горовая.

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Теги: Наталья Горовая
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.01.2021, 13:29
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