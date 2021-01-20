Падчерица Потапа показала эффектное видео, где выходит из моря в бикини
Наташа Горовая поделилась пляжным видео из отдыха на Мальдивах.
Дочь бывшей супруги популярного рэпера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая порадовала подписчиков свежими кадрами из отпуска. Девушка вместе с мамой и братом Андреем отдыхает на Мальдивах.
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Так, недавно на своей странице в Инстаграм Наташа обнародовала эффектное видео из пляжа. В ролике она выходила из моря в бежевом раздельном купальнике с черными узорами, демонстрируя на камеру подтянутую фигуру.
“Маленькое видео с этого райского уголочка 🌴“, - подписала публикацию Горовая.
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