«Сочная красотка»: Санта Димопулос похвасталась аппетитными формами в бикини

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантными видео.

Санта Димопулос похвасталась аппетитными формами в бикини instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролики с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в изумрудном раздельном купальнике, который оголяет ее пышную грудь, подтянутый животик и упругие ягодицы. Девушка продемонстрировала, как наслаждается отдыхом на Мальдивах, прогуливаясь по пляжу и купаясь в океане.

Под публикацией Санта призналась, что получает неимоверное наслаждение от пребывания на островах:

«Ущипните меня 😅 Я не верю, что нахожусь в такой невероятной красоте! 😍 Я уже 5й день хожу без обуви и это такой кайф чувствовать тёплый песок. И ещё, тут интернет только на виллах, поэтому я редко беру в руки телефон 😄 Идеальный отдых 🙏🏼».

Поклонники восхитились фигурой Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Райское наслаждение 😍😍😍😍». «Это просто вауууу😍😍😍😍». «Обалдеть какая красота😍😍😍😍сьемка🔥🔥вы сочная красотка! Очень гармонично смотритесь с природой Мальдив👌🏻👌🏻😍😍». «Кайффффф😍😍😍😍🔥🔥🔥». «Как завораживает, просто вау!»

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