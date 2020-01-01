«Умножили нашу любовь»: Даша Квиткова призналась, что скоро станет мамой
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Популярный блогер Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала нежный снимок. На кадре знаменитость со своим мужем позируют на берегу океана, где Никита, стоя на коленях, целует ее округлившийся животик. Для фотосессии Даша надела телесный раздельный купальник и распустила волосы, а Добрынин предстал в шортах, оставив оголенным торс.
Под публикацией Квиткова сообщила о своей беременности, и даже раскрыла срок:
«Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь».
Миллионная армия фанатов Даши призналась, что догадывалась о ее интересном положении, но все же эта новость стала для них приятной неожиданностью. Поклонники осыпали звездную семью поздравлениями и комплиментами в комментариях:
«Аааааа, поздравляю вас🔥🔥🔥😘😍❤️Я давно догадывалась ❤️❤️❤️Это большое счастье, вы молодцы 😘😘».
«Я думаю, цю новину чекали всі😅 і половину діректа зараз: “А я ж казала! “ 😍😍😍 Вітаю».
«Клааааас😍😍😍😍».
«Самые клёвые ❤️ люблю вас❤️».
«Класс! Я догадывалась об этом. Мои поздравления, чуть не всплакнула даже».
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