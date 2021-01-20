Голливудская кинозвезда с мексиканскими корнями Сальма Хайек засветила пышные формы на пляжном фото.

Американская актриса мексиканского происхождения, звезда фильмов “Фрида“, Одноклассники“, “Бандитки“ и “Телохранитель киллера“, Сальма Хайек продолжает радовать подписчиков пикантными кадрами с отдыха.

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В своем аккаунте в соцсети Инстаграм 54-летняя знаменитость показала, как расслабляется на пляже. На первой фотографии звезда запечатлена в черном купальнике. Сальма сидела в воде в позе для медитации. На втором снимке Хайек снова предстала в этой же позе, но уже сидя на песке.

“Мы должны сохранять спокойствие 🧘🏽‍♀️“, - написала актриса на двух языках.

Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике instagram.com/salmahayek

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