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Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике

Комментариев: 2
Голливудская кинозвезда с мексиканскими корнями Сальма Хайек засветила пышные формы на пляжном фото.
Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике
Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике
instagram.com/salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения, звезда фильмов “Фрида“, Одноклассники“, “Бандитки“ и “Телохранитель киллера“, Сальма Хайек продолжает радовать подписчиков пикантными кадрами с отдыха.

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В своем аккаунте в соцсети Инстаграм 54-летняя знаменитость показала, как расслабляется на пляже. На первой фотографии звезда запечатлена в черном купальнике. Сальма сидела в воде в позе для медитации. На втором снимке Хайек снова предстала в этой же позе, но уже сидя на песке. 

“Мы должны сохранять спокойствие 🧘🏽‍♀️“, - написала актриса на двух языках.

Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике
Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике
instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике
Сальма Хайек показала фото в мокром купальнике
instagram.com/salmahayek

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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маскишоу    20.01.2021, 12:09
Оценка:  -24
маскишоу
СИСЬКИ СИЛИКОНОМ НАКАЧАЛА----И СНОВА МОЛОДУХА!!!
Путин-Xyйло    20.01.2021, 12:17
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
От заката, до рассвета. Посмотри, сравни.
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