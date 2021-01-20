Певица Анастасия Кожевникова поделилась в соцсети редким семейным фото.

Украинская певица Анастасия Кожевникова, которая в 2013-2018 годах была одной из участниц трио “ВИА Гра“ поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного альбома.

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На своей странице в Инстаграм Анастасия опубликовала романтический кадр со своим мужем Кириллом Снитковым, с которым была знакома еще с детства. На черно-белом снимке пара позировала в обнимку на кровати.

Судя по подписи, Кожевникова обнародовала это фото 19 января по случаю седьмой годовщины их с Кириллом любовных отношений. Отметим, что влюбленные поженились 24 августа 2018 года. До свадьбы они встречались чуть больше 4 лет.

“VII. Помню, как увидела впервые тебя, твои голубые глаза, ооочень голубые. Мы с тобой были совсем крошками, когда наши сердца стали биться в сторону друг друга❤️ Сегодня день, когда я тебя впервые поцеловала (очень решительная 😅) и с этого дня мы вместе❤️“, - написала Анастасия.

Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова запостила романтический кадр с мужем instagram.com/anastasiakozhevnikova

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