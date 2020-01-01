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20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото

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Модель Айрис Лоу опубликовала в Инстаграм подборку снимков из постели.
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
instagram.com/lirisaw

Старшая дочь знаменитого британского актера, номинанта на “Оскар“ Джуда Лоу, модель Айрис Лоу поделилась с подписчиками свежими кадрами из домашней фотосессии.

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Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм 20-летняя красотка обнародовала подборку снимков, где она позировала в постели. Айрис предстала перед камерой в светлом топе голубого оттенка с вышивкой и в золотых украшениях. Волосы девушки были распущенными, а на ее лице - ни грамма макияжа.

“Пух“, - лаконично прокомментировала фотографии молодая модель.

20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
instagram.com/lirisaw
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
instagram.com/lirisaw
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
instagram.com/lirisaw
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
instagram.com/lirisaw
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
20-летняя дочь Джуда Лоу запостила постельные фото
instagram.com/lirisaw

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Источник: ivonа bigmir)net

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