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Ани Лорак поделилась редким фото со своей мамой

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Проживающая в России Ани Лорак прилетела в Украину по работе и чтобы встретится с родными.
Ани Лорак поделилась редким фото со своей мамой
Ани Лорак поделилась редким фото со своей мамой
instagram.com/anilorak

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, уже несколько дней проводит в Киеве. Ранее знаменитость сообщила фанам, что прилетела в столицу Украины по делам. Скорее всего, она имела в виду съемки нового клипа.

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Однако, после работы 42-летняя артистка решила проведать своих родных. Так, 19 января в Инстаграм-аккаунте Лорак в разделе Сторис появилось редкое фото, где певица запечатлена со своей 74-летней мамой Жанной Васильевной. Родственницы позировали в салоне автомобиля, держась за руки.

“Мамочка“, - лаконично прокомментировала черно-белый кадр Ани Лорак.

Ани Лорак поделилась редким фото со своей мамой
Ани Лорак поделилась редким фото со своей мамой
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Теги: Ани Лорак
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Источник: ivonа bigmir)net

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