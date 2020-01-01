Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

С белокурыми волосами: Жену Остапчука не узнали на детском фото

Комментариев: 0
Кристина Остапчук поделилась в Инстаграм редким фото из детства.
С белокурыми волосами: Жену Остапчука не узнали на детском фото
С белокурыми волосами: Жену Остапчука не узнали на детском фото
instagram.com/kristygor

Супруга известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного архива.

Читай также: Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка решила показать пользователям Сети, как выглядела в школьные годы. На раритетном снимке совсем не узнать нынешнюю Кристину.  В детстве у нее были белокурые волосы. На фото девочка в желтом наряде с Мики Маусом позировала рядом с огромным псом по кличке Джек.

Кристину Остапчук не узнали на детском фото
Кристину Остапчук не узнали на детском фото
скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, Кристина Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь