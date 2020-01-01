Кристина Остапчук поделилась в Инстаграм редким фото из детства.

С белокурыми волосами: Жену Остапчука не узнали на детском фото instagram.com/kristygor

Супруга известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук поделилась с подписчиками редкой фотографией из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка решила показать пользователям Сети, как выглядела в школьные годы. На раритетном снимке совсем не узнать нынешнюю Кристину. В детстве у нее были белокурые волосы. На фото девочка в желтом наряде с Мики Маусом позировала рядом с огромным псом по кличке Джек.

Кристину Остапчук не узнали на детском фото скриншот

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