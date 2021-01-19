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Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой

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Рэперша Alyona Alyona набила тату в честь одного из своих хитов.
Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой
Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница и экс-участница “Танцев со звездами 2020“ Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, набила себе новую татуировку.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка поделилась несколькими короткими видео, где можно увидеть, как ей в тату-салоне наносят на руку изображение гор и солнца. Свежее тату рэп-звезда посвятила одному из своих треков - “Гори“.

Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой
Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой
скриншот

Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой
Alyona Alyona похвасталась новой татуировкой
скриншот

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Теги: Alyona Alyona, тату
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Источник: ivonа bigmir)net

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