Победительница 10 сезона "Холостяка" Даша Ульянова заявила, что сейчас у нее нет парня.

В июле прошлого года победительница реалити-проекта “Холостяк 10“, мастер спорта по гимнастике и тренер по стретчингу Даша Ульянова в одном из интервью заявила, что встречается с разведенным мужчиной, который старшее ее на 20 лет.

Читай также: Анастасия Приходько призналась, почему прощала измены экс-мужа

Но похоже этому роману наступил конец. Спустя полгода на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка сообщила, что на данный момент она свободна. Также Ульянова рассекретила, что обращает внимание на умных мужчин с хорошим чувством юмора.

Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным скриншот

Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​