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Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным

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Победительница 10 сезона "Холостяка" Даша Ульянова заявила, что сейчас у нее нет парня.
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным
nstagram.com/dasha_ulyanovaa

В июле прошлого года победительница реалити-проекта “Холостяк 10“, мастер спорта по гимнастике и тренер по стретчингу Даша Ульянова в одном из интервью заявила, что встречается с разведенным мужчиной, который старшее ее на 20 лет.

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Но похоже этому роману наступил конец. Спустя полгода на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка сообщила, что на данный момент она свободна. Также Ульянова рассекретила, что обращает внимание на умных мужчин с хорошим чувством юмора.

Даша Ульянова из
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным
скриншот

Даша Ульянова из
Даша Ульянова из "Холостяка 10" рассталась с возлюбленным
скриншот

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Теги: Даша Ульянова
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Источник: ivonа bigmir)net

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