Анастасия Приходько призналась, почему прощала измены экс-мужа

Украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала об отношениях с бывшим гражданским мужем Нуриком Кухилавой.

Заслуженная артистка Украины, певица и общественный деятель Анастасия Приходько откровенно рассказала о совместной жизни с экс-возлюбленным, абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой, от которого родила дочь Нану.

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В программе “Неймовірна правда про зірок“ 33-летняя звезда заявила, что бывший гражданский муж неоднократно изменял ей. Анастасия находила переписки любимого с другими женщинами. Певица все прощала мужу, чтобы сохранить семью. Однако, когда он в состоянии алкогольного опьянения ударил маленькую дочь, Приходько приняла решения уйти от Нурика.

“Это было один раз. Она была еще очень маленькая – всего два с половиной года. Он просто был агрессивен. У него психика была очень возбужденной. Я решила, если страдать, то кто будет любить ребенка, если отец никакой, а мать постоянно будет в слезах“, – вспомнила Анастасия.

Анастасия добавила, что сейчас ни она, ни уже 10-летняя Нана не общаются с Кухилавой. Артистка заявила, что предприниматель не заслуживает быть отцом.

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