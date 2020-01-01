Эшли Грэм запостила трогательное видео по случаю первого дня рождения сына
В понедельник, 18 января, всемирно известная американская plus-size модель и ее муж, видеооператор Джастин Эрвин отметили первый день рождения сына Айзека.
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По случаю праздника 33-летняя знаменитость опубликовала в Instagram и на YouTube трогательное видео с именинником. В ролике собраны различные кадры с малышом с момента его рождения и до сегодня. В видео звездная мама рассказала, как изменилась ее жизнь за этот год.
“С первым днем рождения, Айзек! Ты изменил мою жизнь и мое сердце так, как я не могла себе представить. Не могу поверить, что уже пишу это, потому что кажется, что мы встретились только вчера. Но в то же время я также не могу вспомнить, какой была жизнь без тебя. Наблюдать, как ты растешь и учишься, было величайшим подарком. У меня так много воспоминаний о твоем первом году жизни, поэтому я собрала видео из 12 вещей, которые я узнала за 12 месяцев 🍼 Я посвящаю его тебе и каждой матери и ребенку. Посылаю любовь всем, кто проходит любой этап материнства во время пандемии!“, написала Эшли в Инстаграм.
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