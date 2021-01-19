Звездная пара MamaRika и Сергей Середа признались, что им не комфортно жить в столице.

"Киев утомил": MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город instagram.com/mamarika_official

Украинская певица и звезда юмористического ситкома “Однажды в Одессе“ MamaRika, настоящее имя Которой Анастасия Кочетова, поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя артистка сообщила, что вместе с мужем, участником КВН и “Лиги смеха“ Сергеем Середой переезжает в другой город. Звездные супруги признались, что им не комфортно жить в столице.

“Мы будем работать в Киеве, а жить - в другом городе. То есть, мы будем жить на два города. Мы решили поменять картинку. Киев нас откровенно утомил. Три раза поменяв дома в Киеве, мы поняли, что этого мало. Переезжаем в конце этой недели. Попробуйте отгадать, в какой именно город мы переезжаем“, - рассказали в видео MamaRika и Сергей.

MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город скриншот

"Киев утомил": MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город скриншот

MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город скриншот

MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город скриншот

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