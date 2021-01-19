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"Киев утомил": MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город

Комментариев: 3
Звездная пара MamaRika и Сергей Середа признались, что им не комфортно жить в столице.
"Киев утомил": MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
"Киев утомил": MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
instagram.com/mamarika_official

Украинская певица и звезда юмористического ситкома “Однажды в Одессе“ MamaRika, настоящее имя Которой Анастасия Кочетова, поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя артистка сообщила, что вместе с мужем, участником КВН и “Лиги смеха“ Сергеем Середой переезжает в другой город. Звездные супруги признались, что им не комфортно жить в столице.

“Мы будем работать в Киеве, а жить - в другом городе. То есть, мы будем жить на два города. Мы решили поменять картинку. Киев нас откровенно утомил. Три раза поменяв дома в Киеве, мы поняли, что этого мало. Переезжаем в конце этой недели. Попробуйте отгадать, в какой именно город мы переезжаем“, - рассказали в видео MamaRika и Сергей.

MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
скриншот
"Киев утомил": MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
скриншот
MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
скриншот
MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
MamaRika и Сергей Середа решили переехать в другой город
скриншот

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Теги: MamaRika, Сергей Середа
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.01.2021, 15:50
Оценка:  -1
гость
в Ирпень
гость  (аноним)  19.01.2021, 15:10
Оценка:  +2
гость
Наркоманы обдолбанные! Валите нах из Киева!
navigator2    19.01.2021, 16:00
Оценка:  0
navigator2
точно Київ для обраних, гаварящих тільки на руцком, Дааа?
alexgr    19.01.2021, 14:53
Оценка:  -22
alexgr
а кто это?
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