Пляжный наряд едва прикрыл интимные части тела Деми Роуз.

Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини instagram.com/demirose

Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает делится с фанами откровенными кадрами. На этот раз девушка взбудоражила Сеть архивной фотографией с отдыха на испанском острове Эс-Ведра.

Читай также: Сальма Хайек похвасталась пышным бюстом в платье со смелыми вырезами

Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость обнародовала снимок, где она позировала во время прогулки на яхте. 25-летняя красотка продемонстрировала на камеру пышный бюст и сочные бедра в крошечном бикини персикового оттенка. Пляжный наряд едва прикрыл интимные места на теле модели.

“Островная жизнь 🧡“, - лаконично подписала фото Роуз.

Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини instagram.com/demirose

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​