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Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини

Комментариев: 1
Пляжный наряд едва прикрыл интимные части тела Деми Роуз.
Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини
Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини
instagram.com/demirose

Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает делится с фанами откровенными кадрами. На этот раз девушка взбудоражила Сеть архивной фотографией с отдыха на испанском острове Эс-Ведра.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость обнародовала снимок, где она позировала во время прогулки на яхте. 25-летняя красотка продемонстрировала на камеру пышный бюст и сочные бедра в крошечном бикини персикового оттенка. Пляжный наряд едва прикрыл интимные места на теле модели.

“Островная жизнь 🧡“, - лаконично подписала фото Роуз.

Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини
Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини
instagram.com/demirose

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Теги: Деми Роуз
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.01.2021, 13:53
Оценка:  +1
гость
Зaeбенная шлюшка. Стояк и лайк бляха)))
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