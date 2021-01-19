Деми Роуз засветила пышные формы в очень маленьком бикини
Знаменитая британская модель Деми Роуз продолжает делится с фанами откровенными кадрами. На этот раз девушка взбудоражила Сеть архивной фотографией с отдыха на испанском острове Эс-Ведра.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость обнародовала снимок, где она позировала во время прогулки на яхте. 25-летняя красотка продемонстрировала на камеру пышный бюст и сочные бедра в крошечном бикини персикового оттенка. Пляжный наряд едва прикрыл интимные места на теле модели.
“Островная жизнь 🧡“, - лаконично подписала фото Роуз.
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