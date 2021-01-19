«Огромный сынище»: бывшая жена Потапа показала их общего ребенка

Украинский продюсер Ирина Горовая поделилась с подписчиками семейными снимками.

Бывшая жена Потапа показала их общего ребенка instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в топе, юбке с высокой посадкой и косынке в компании своих детей. На первом снимке женщина запечатлена с сыном, который сравнялся с ней ростом. Повзрослевший мальчишка надел рубашку и шорты, в то время как дочь Ирины позировала в милом белом платьице.

Под публикацией Горовая призналась, что чувствует себя счастливо рядом со своими детьми:

«Есть места, где ты чувствуешь, что энергия наполняет тебя, где ты чувствуешь гармонию, спокойствие и максимальное умиротворение. Есть люди, с которыми тебе хорошо, спокойно и очень комфортно. А когда все это совмещается, ты находишься в точке максимального счастья.

Малыши мои, люблю вас очень♥️».

Поклонники восхитились милыми снимками звездной семьи, и рассыпались в комплиментах:

«Красивые». «Красивая мама и красивые детки». «Какие вы милые». «Вот это да, такие красивые». «Ого, Андрей вымахал». Не смог пройти мимо и Потап, который удивился, увидев такого взрослого сына: «Огромный Сынище!!!»

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