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«Огромный сынище»: бывшая жена Потапа показала их общего ребенка

Комментариев: 1
Украинский продюсер Ирина Горовая поделилась с подписчиками семейными снимками.

Бывшая жена Потапа показала их общего ребенка
Бывшая жена Потапа показала их общего ребенка
instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в топе, юбке с высокой посадкой и косынке в компании своих детей. На первом снимке женщина запечатлена с сыном, который сравнялся с ней ростом. Повзрослевший мальчишка надел рубашку и шорты, в то время как дочь Ирины позировала в милом белом платьице.

Под публикацией Горовая призналась, что чувствует себя счастливо рядом со своими детьми:

«Есть места, где ты чувствуешь, что энергия наполняет тебя, где ты чувствуешь гармонию, спокойствие и максимальное умиротворение. Есть люди, с которыми тебе хорошо, спокойно и очень комфортно. А когда все это совмещается, ты находишься в точке максимального счастья.
Малыши мои, люблю вас очень♥️».

Поклонники восхитились милыми снимками звездной семьи, и рассыпались в комплиментах:

«Красивые».

«Красивая мама и красивые детки».

«Какие вы милые».

«Вот это да, такие красивые».

«Ого, Андрей вымахал».

Не смог пройти мимо и Потап, который удивился, увидев такого взрослого сына:

«Огромный Сынище!!!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
mreccoh    19.01.2021, 19:18
Оценка:  -22
mreccoh
Странно всё это.Ведь этот мальчик-копия Бари Алибасова.Потап что-то скрывает.
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