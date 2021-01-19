«Огромный сынище»: бывшая жена Потапа показала их общего ребенка
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Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в топе, юбке с высокой посадкой и косынке в компании своих детей. На первом снимке женщина запечатлена с сыном, который сравнялся с ней ростом. Повзрослевший мальчишка надел рубашку и шорты, в то время как дочь Ирины позировала в милом белом платьице.
Под публикацией Горовая призналась, что чувствует себя счастливо рядом со своими детьми:
«Есть места, где ты чувствуешь, что энергия наполняет тебя, где ты чувствуешь гармонию, спокойствие и максимальное умиротворение. Есть люди, с которыми тебе хорошо, спокойно и очень комфортно. А когда все это совмещается, ты находишься в точке максимального счастья.
Малыши мои, люблю вас очень♥️».
Поклонники восхитились милыми снимками звездной семьи, и рассыпались в комплиментах:
«Красивые».
«Красивая мама и красивые детки».
«Какие вы милые».
«Вот это да, такие красивые».
«Ого, Андрей вымахал».
Не смог пройти мимо и Потап, который удивился, увидев такого взрослого сына:
«Огромный Сынище!!!»
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