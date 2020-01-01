Сальма Хайек похвасталась пышным бюстом в платье со смелыми вырезами
Звезда фильмов “Фрида“, “Одноклассники“ и “Телохранитель киллера“, американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек сообщила в соцсети радостную новость. На ее аккаунт в Инстаграм уже подписались 17 миллионов пользователей.
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Чтобы отпраздновать это событие, 54-летняя знаменитость надела наряд, который сделал ее фигуру еще соблазнительней. На своей странице Сальма обнародовала несколько снимков с отдыха в теплых краях. На фото актриса продемонстрировала на камеру пышную грудь в летнем платье ярко-зеленого цвета. Пикантности образу добавили смелые вырезы и откровенное декольте.
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