«Какие вы классные»: Мишель Андраде поразила внешним сходством с отцом

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками семейным снимком.

Мишель Андраде поразила внешним сходством с отцом instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео с отцом. На кадре знаменитость запечатлена со своим папой на фоне природы. Артистка предстала без макияжа, с распущенными волосами, которые развеваются на ветру, а звездный папа – в солнцезащитных очках и кепке. На видео Мишель вместе с папой просвистели небольшую мелодию. Таким способ звезда намекнула, кто научил ее этому, ведь девушка прославилась не только тем, что умеет петь, но и мелодично свистеть.

Стоит отметить, что Мишель Андраде часто радует фанатов откровенными снимками и видео со съемок, где демонстрирует соблазнительные танцы в пикантных нарядах. А фото с близким человек на ее странице является настоящей редкостью, поэтому фолловеры забросали девушку приятными словами в комментариях:

«Волшебно😍». «Гарні🔥🔥🔥». «Красивые и солнечные люди». «Это так красиво». «Так сильно похожи». «Какие вы классные». «Шикарные». «Похожа улыбка, папа огонь». «Вау, какая волшебная Мишель».

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