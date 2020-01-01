«Какие вы классные»: Мишель Андраде поразила внешним сходством с отцом
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео с отцом. На кадре знаменитость запечатлена со своим папой на фоне природы. Артистка предстала без макияжа, с распущенными волосами, которые развеваются на ветру, а звездный папа – в солнцезащитных очках и кепке. На видео Мишель вместе с папой просвистели небольшую мелодию. Таким способ звезда намекнула, кто научил ее этому, ведь девушка прославилась не только тем, что умеет петь, но и мелодично свистеть.
Стоит отметить, что Мишель Андраде часто радует фанатов откровенными снимками и видео со съемок, где демонстрирует соблазнительные танцы в пикантных нарядах. А фото с близким человек на ее странице является настоящей редкостью, поэтому фолловеры забросали девушку приятными словами в комментариях:
«Волшебно😍».
«Гарні🔥🔥🔥».
«Красивые и солнечные люди».
«Это так красиво».
«Так сильно похожи».
«Какие вы классные».
«Шикарные».
«Похожа улыбка, папа огонь».
«Вау, какая волшебная Мишель».
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